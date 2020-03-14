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14.03.2020

В НБУ рассказали о главном требовании МВФ

Источник: Корреспондент.net

Украине осталось принять один закон, чтобы выполнить условия новой программы с МВФ. 

Чурий рассказал, что Украине нужно принять закон, который не даст возможности возвращения банков бывшим владельцам. При чем это касается не только ПриватБанка, добавил Чурий. Также в меморандуме речь идет о компенсации.

По его словам, сейчас нормы этого законопроекта согласовываются с Минюстом.

Замглавы НБУ также опроверг мнение о том, что МВФ требует закон о рынке земли.

"О земле не говорится в меморандуме", - подчеркнул Чурий.

Сейчас, в ситуации с развертыванием мирового финансового кризиса из-за коронавируса, "не иметь программы с МВФ - это на самом деле совершить самоубийство", подытожил заместитель руководителя Нацбанка.

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