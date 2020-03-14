В НБУ рассказали о главном требовании МВФ
Источник: Корреспондент.net
Украине осталось принять один закон, чтобы выполнить условия новой программы с МВФ.
Чурий рассказал, что Украине нужно принять закон, который не даст возможности возвращения банков бывшим владельцам. При чем это касается не только ПриватБанка, добавил Чурий. Также в меморандуме речь идет о компенсации.
По его словам, сейчас нормы этого законопроекта согласовываются с Минюстом.
Замглавы НБУ также опроверг мнение о том, что МВФ требует закон о рынке земли.
"О земле не говорится в меморандуме", - подчеркнул Чурий.
Сейчас, в ситуации с развертыванием мирового финансового кризиса из-за коронавируса, "не иметь программы с МВФ - это на самом деле совершить самоубийство", подытожил заместитель руководителя Нацбанка.