В Нидерландах уволился главный прокурор по MH17

Источник: Корреспондент.net

Главный нидерландский прокурор в деле о сбитии рейса MH17 над Донбассом Фред Вестербеке увольняется из прокуратуры. Об этом сообщает местный сайт.

Сообщается, что с 1 апреля Вестербеке уходит из прокуратуры Нидерландов, в дальнейшем он возглавит полицию Роттердама.

Также сообщается, что он получил награду от Министерства юстиции и безопасности за успехи в расследовании катастрофы MH17. Инициатива исходила от семей погибших.

Отметим, Вестербеке возглавлял Совместную следственную группу (JIT), которая занималась уголовным расследованием авиакатастрофы малазийского самолета на Донбассе.