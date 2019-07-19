В Николаеве нашли остатки древнегреческой культуры

Источник: Корреспондент.net

В Николаеве археологи обнаружили остатки древнегреческой культуры. Археологи заявляют, что данное открытие имеет историческое значение. Возраст находки составляет более 2,5 тысяч лет.

Обнаружены были древние артефакты во время реконструкции центральной площади города.

Строители заранее знали, что на территории площади могут находиться археологические объекты. В настоящее время специалисты меняют проект по реставрации площади, желая сохранить историческую находку.