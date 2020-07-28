В Николаеве от коронавируса умерла медсестра

Источник: Корреспондент.net

В Николаеве от коронавируса умерла медсестра горбольницы №4, которая долгое время пыталась лечиться самостоятельно, сообщает сайт Николаев N во вторник, 28 июля.

Отмечается, что первые признаки инфекции у женщины появились еще 17 июля. Но она никому об этом не сказала и лечилась самостоятельно. женщина принимала жаропонижающие, чтобы сбить температуру. Все это время она продолжала ходить на работу.

21 июля женщине стало хуже и только тогда она обратилась за помощью. Ее сразу госпитализировали, а потом у нее подтвердили коронавирус. Уже в больнице ее состояние было тяжелым – всю ситуацию усугублял сахарный диабет.

Сейчас всех сотрудников 4-й городской больницы, которые контактировали с заболевшей, отправили на обсервацию. У них уже взяли анализы на коронавирус.