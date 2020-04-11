В Николаеве рассказали о первых больных COVID-19

Источник: Корреспондент.net

В Николаевской области две женщины с первыми в регионе положительными тестами на коронавирус находятся в реанимации. Об этом на брифинге сообщила заместитель начальника управления здравоохранения Николаевской ОГА Оксана Черненко.

Недомогание они почувствовали еще 6 апреля, однако к врачам обратились лишь через три дня. Больных перевезли в Николаевский областной центр инфекционных болезней. Результаты ПЦР-тестов получили 11 апреля.

"Первые больные COVID-19 женщины сейчас находятся в реанимации, их состояние - между средним и тяжелым, но пациентки не подключены к ИВЛ", - сказала Черненко.

Сейчас полиция и врачи устанавливают круг контактных лиц. По словам главного санитарного врача области Владимира Клочко, в Вороновке шесть человек, которые вернулись из-за границы, трое из них - еще в самоизоляции.

Правоохранители расследуют, кто из них мог нарушить режим. В населенном пункте проводят дезинфекцию, также ограничен въезд и выезд.