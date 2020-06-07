В Николаеве стреляли на остановке, есть раненые

Источник: Корреспондент.net

В Николаеве на маршрутной остановке в Заводском районе произошла перестрелка, ранены два человека, сообщила полиция Николаевской области

"Сообщение о том, что на конечной остановке одного из транспортных маршрутов на улице Лазурной в микрорайоне Намыв неизвестные стреляли в двух мужчин и скрылись с места происшествия, в полицию поступило около 18:00. Оба пострадавших были доставлены в медицинские учреждения, где после осмотра, одному из мужчин с ранением ног назначили амбулаторное лечение, другой с ранением плеча сейчас находится в операционном блоке", - говорится в сообщении полиции.

Правоохранители устанавливают личности и местонахождение злоумышленников.