В Николаевской области столкнулись авто и трактор

Источник: Корреспондент.net

В селе Бугское Арбузинского района Николаевской области в воскресенье, 9 февраля, около 7 утра случилось ДТП с участием легкового автомобиля Mitsubishi Galant и трактора. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа полиции, наряды группы реагирования патрульной полиции, а спасатели ГСЧС деблокировали водителя легковушки, которого в результате столкновения зажало внутри автомобиля. По предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что оба транспортных средства получили значительные механические повреждения, а оба водителя с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы в больницу.

По данному факту следователи начали уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

Ранее сообщалось, что заробитчане из "ЛНР" погибли в аварии по дороге в Москву. Причиной ДТП стал выезд микроавтообуса Mercedes-Benz Vito на встречную полосу движения, где он столкнулся с грузовиком MAN.