В Николаевской ОГА прошли обыски

Источник: Корреспондент.net

Сотрудники прокуратуры, СБУ и Нацполиции провели обыски в Николаевской областной госадминистраци. Об этом сообщает Офис генпрокурора в понедельник, 10 февраля.

Отмечается, что следственные действия были проведены в рамках уголовного производства по факту незаконного завладения земельным участком водного фонда, которая принадлежит к акватории Днепро-Бугского лимана, площадью 157 га.

"До этого кассационная судебная инстанция по иску прокуратуры установила, что должностные лица Николаевской ОГА в 2015 году, принимая спорное распоряжение в отношении водных объектов общегосударственного значения, вышли за пределы своих полномочий, и признала недействительным соответствующий договор аренды", – говорится в сообщении.

Указано, что распоряжение такими земельными участками отнесено к исключительной компетенции Кабмина.

Издание Преступности.НЕТ со ссылкой на собственные источники уточняет, что речь идет о земельном участке, который в 2015 году своим распоряжением тогдашний глава Николаевской ОГА Вадим Мериков отдал в аренду на 49 лет ООО МП Термінал – Укрхарчозбутсировина» для строительства порта. Земельный участок расположен на территории нынешней Галициновской ОТГ.

"Уголовное производство открыто по факту покушения на завладение земельным участком (ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 УК Украины по факту покушения на завладение земельным участком. Данное уголовное производство было открыто в 2018 году тогдашним прокурором Николаевской области Тарасом Дунасом", – пишет издание.

В рамках расследования сотрудники полиции провели выемку документов, которые касаются данного распоряжения главы ОГА. Санкцию на изъятие документов следователь ГБР зачитал замглавы ОГА Татьяне Стахевич.