Найти

10.02.2020

В Николаевской ОГА прошли обыски

Источник: Корреспондент.net

Сотрудники прокуратуры, СБУ и Нацполиции провели обыски в Николаевской областной госадминистраци. Об этом сообщает Офис генпрокурора в понедельник, 10 февраля.

Отмечается, что следственные действия были проведены в рамках уголовного производства по факту незаконного завладения земельным участком водного фонда, которая принадлежит к акватории Днепро-Бугского лимана, площадью 157 га.

"До этого кассационная судебная инстанция по иску прокуратуры установила, что должностные лица Николаевской ОГА в 2015 году, принимая спорное распоряжение в отношении водных объектов общегосударственного значения, вышли за пределы своих полномочий, и признала недействительным соответствующий договор аренды", – говорится в сообщении.

Указано, что распоряжение такими земельными участками отнесено к исключительной компетенции Кабмина.

Издание Преступности.НЕТ со ссылкой на собственные источники уточняет, что речь идет о земельном участке, который в 2015 году своим распоряжением тогдашний глава Николаевской ОГА Вадим Мериков отдал в аренду на 49 лет ООО МП Термінал – Укрхарчозбутсировина» для строительства порта. Земельный участок расположен на территории нынешней Галициновской ОТГ.

"Уголовное производство открыто по факту покушения на завладение земельным участком (ч.3 ст.15 ч.5 ст.191 УК Украины по факту покушения на завладение земельным участком. Данное уголовное производство было открыто в 2018 году тогдашним прокурором Николаевской области Тарасом Дунасом", – пишет издание.

В рамках расследования сотрудники полиции провели выемку документов, которые касаются данного распоряжения главы ОГА. Санкцию на изъятие документов следователь ГБР зачитал замглавы ОГА Татьяне Стахевич.

Новости раздела
Украина
10.02.2020
Сотрудников СБУ проверяют на связь с фигурантами дела Шеремета
Замглавы МВД заявил, что связи подозреваемых с СБУ уже доказаны и это было более, чем дружественное общение.
Украина
10.02.2020
Рост цен в Украине замедляется в начале года
В годовом измерении инфляция в Украине в январе замедлилась до 3,2%. При этом газ подорожал почти на 11%.
Украина
10.02.2020
Процент излечения от коронавируса вырос вшестеро
Две недели назад процент излечения от пневмонии составлял 1,3 пункта, а сегодня - 8,2 пункта.
Украина
10.02.2020
Минюст занялся ликвидацией "партий-призраков"
Минюст подал в суд иски о ликвидации партий, которые 10 лет не выдвигала своих кандидатов на выборах.
Украина
10.02.2020
В Николаевской ОГА прошли обыски
Обыски проводятся в рамках расследования незаконного завладения крупным земельным участком водного фонда.
Украина
10.02.2020
В Киеве рухнула часть фасада ТРЦ
В момент сильного порыва якобы огромное стекло сорвало со второго этажа и оно рухнуло на тротуар.
Украина
10.02.2020
Иран позвал Данилова расследовать крушение лайнера
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана провел телефонный разговор с главой СНБО Украины.
Украина
10.02.2020
Доля проблемных кредитов упала до 48% – НБУ
Качество кредитных портфелей улучшилось в банках всех групп, кроме банков с российским капиталом.
Украина
09.02.2020
Чумак рассказал о зарплатах в Офисе генпрокурора
Заработные платы прокуроров в Офисе генпрокурора Украины будут составлять 29 тысяч гривен вместо прежних семи тысяч.
Украина
09.02.2020
Нефедов предложил криминализировать контрабанду
Уголовная ответственность должна применяться к достаточно высокому порогу контрабанды, считает глава таможни.
Украина
09.02.2020
В Николаевской области столкнулись авто и трактор
В результате аварии двух мужчин госпитализировали с различными травмами. Полиция подозревает, что водитель автомобиля был пьян.
Украина
09.02.2020
Нацгвардия будет круглосуточно охранять Мукачево
В город для патрулирования прибыли военнослужащие полка оперативного назначения имени Богуна, а также две тысячи бойцов из Галицкой бригады.
В Киеве рухнула часть фасада ТРЦ | Минюст занялся ликвидацией "партий-призраков"