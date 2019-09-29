В Nord Stream-2 вложат еще сотни миллионов – СМИ

Источник: Корреспондент.net

Строительство газопровода Северный поток-2 не только затягивается, но и становится все дороже. Об этом сообщила немецкая радиокомпания NDR.

"Строительство трубопровода через Балтийское море будет намного дороже для компанииNord Stream 2, чем запланировано", – говорится в сообщении.

Отмечается, что рост стоимости проекта связан с задержкой процедуры утверждения в Дании. Датское энергетическое агентство рассматривает поданные заявки и на данный момент невозможно оценить, когда процесс будет завершен.

Представитель Nord Stream-2 назвал действия Дании тактикой остановки. Многомесячная задержка с получением разрешения может привести к дополнительным расходам в "несколько сотен миллионов евро".