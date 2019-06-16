16.06.2019
В Нотр-Дам состоялась первая служба после пожара
Источник: Корреспондент.net
В соборе Парижской Богоматери в субботу, 15 июня, впервые после разрушительного пожара провели церковную службу.
Отмечается, что службу провел архиепископ Парижа монсеньор Мишель Опети. В целях безопасности в храм были допущены лишь около 30 человек, которые одели каски.
Половина из присутствующих − священнослужители, а другая − реставраторы, волонтеры и просто верующие.
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