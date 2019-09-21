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21.09.2019

В новой Верховной Раде нашли 17 прогульщиков

Источник: Корреспондент.net

С начала работы Верховной Рады девятого созыва 17 нардепов пропустили более 90% голосований. 

Из 17-ти депутатов-прогульщиков 14 являются представителями фракции Оппозиционная платформа – За жизниь, 2 – группы За будущее, 1 – Батькивщины. 

Так, почти не голосовали в августе-сентябре Вадим Рабинович (принял участие в 1% голосований), Юрий Солод (2%), Ренат Кузьмин (3%), Вадим Столар (5%), Юрий Бойко (5%), Виктор Медведчук (5%), Юлия Левочкина (5%), Антон Яценко (6%), Григорий Суркис (6%), Тарас Козак (6%), Александр Фельдман (6%), Игорь Абрамович (6%), Анатолий Урбанский (6%), Сергей Ларин (6%), Сергей Тарута (7%), Александр Пузанов (10%), Виталий Борт (10%).

Указанные народные депутаты, как правило, присутствовали на заседаниях ВР, однако пропустили голосование без уважительных причин, таких как болезнь или командировка.

Среди лидеров парламентских фракций показатели участия в голосованиях являются следующими: Давид Арахамия (Слуга народа, 79%), Юрий Бойко (ОПЗЖ, 5%), Вадим Рабинович (ОПЗЖ, 1%), Юлия Тимошенко (Батькивщина, 23%), Артур Герасимов (ЕС, 68%), Ирина Геращенко (53%), Сергей Рахманин (Голос, 56%), Виктор Бондарь (группа За будущее, 28%), Тарас Батенко (группа За будущее, 58%).

Всего в августе-сентябре состоялось 15 пленарных заседаний ВР, на которых было 548 голосований.

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