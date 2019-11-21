В Новом Роздоле включили отопление

Источник: Корреспондент.net

В Новом Роздоле и Новояворовске начался отопительный сезон.

"Аварийным бригадам удалось ликвидировать все три прорыва теплотрасс, а также получить постоянное давление в теплосетях, что позволило начать отопительный сезон и запустить работу Новороздольской ТЭЦ", - сказано в сообщении.

В Львовской ОГА добавили, что теплоноситель с температурой +45 С начал поступать в теплосеть 2-го микрорайона Новояровска и сейчас происходит заполнение сетей дошкольных и школьных учреждений и внутридомовых систем жилых домов, других потребителей, а также восстанавливается циркуляция по системам сооружений.

В администрации обещают, что в течение суток в домах должно быть тепло, и добавляют, что с сегодняшнего дня Львовщина полностью вошла в отопительный сезон.