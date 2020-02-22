В Новые Санжары приехала группа эпидемиологов

Источник: Корреспондент.net

В медицинский центр в Новых Санжарах Полтавской области прибыли эпидемиологи и собрали в эвакуированных украинцев и иностранцев материал из носовой полости, чтобы провести проверку на коронавирус. Об этом сообщил Facebook журналист Александр Махов, который находится на карантине вместе с эвакуированными.

"На санбазу Нацгвардии прибыли эпидемиологи. Собирают материал из носовой полости на коронавирус у пассажиров самолета и членов экипажа спасательной миссии. Анализы отвезут в Киев в лабораторию. Я уже сдал. Немного неприятно но терпимо", - сообщил журналист.