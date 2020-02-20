В Новых Санжарах пострадали девять силовиков

Источник: Корреспондент.net

В результате беспорядков в Новых Санжарах за медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Полтавской области.

В полиции отметили, что во время прибытия колонны автобусов с украинцами, которые прилетели из Китая, агрессивно настроенные граждане начали забрасывать их и полицейских камнями.

"Кроме того, один человек пытался автомобилем осуществить наезд на правоохранителей", - говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что для защиты граждан и прекращения массового беспорядка работники полиции вынуждены были применить меры физического воздействия, в соответствии с требованиями Закона.

"В настоящее время за медицинской помощью обратились 9 полицейских и одно гражданское лицо", - говорится в сообщении.

Национальная полиция начала два уголовных производства по факту протестов в Новых Санжарах.

Премьер-министр Алексей Гончарук также проводит в поселке заседание оперативного штаба Кабмина. Об этом сообщается в Facebook главы правительства, но позже видео удалили.

Также позже оказалось, что окно одного из автобусов разбиты — какой-то человек бросал камни.