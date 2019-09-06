В Нью-Йорке открыли музей сериала Друзья

Источник: Корреспондент.net

В Нью-Йорке на Манхеттене открылся музей, посвященный сериалу Друзья.

В музее собран реквизит из легендарного американского сериала. Среди экспонатов коричневый диван из квартиры друзей, гитара Фиби, парики с прическами Рейчел и многое другие.

Также в музее представлена индейка, которую носила на голове Моника с серии про День благодарения. В одной из комнат есть даже целый стенд с прическами.