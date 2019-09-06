06.09.2019
В Нью-Йорке открыли музей сериала Друзья
Источник: Корреспондент.net
В Нью-Йорке на Манхеттене открылся музей, посвященный сериалу Друзья.
В музее собран реквизит из легендарного американского сериала. Среди экспонатов коричневый диван из квартиры друзей, гитара Фиби, парики с прическами Рейчел и многое другие.
Также в музее представлена индейка, которую носила на голове Моника с серии про День благодарения. В одной из комнат есть даже целый стенд с прическами.
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