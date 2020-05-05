05.05.2020
В ОАЭ пожар охватил почти весь небоскреб
Источник: Корреспондент.net
В Шардже, ОАЭ, загорелся небоскреб. Об этом сообщает Khaleej Times во вторник, 5 мая.
Кадры с места происшествия свидетельствуют, что горят почти все этажи небоскреба.
По предварительным данным, пожар мог начаться в одном из ресторанов. Теперь на месте ЧП работают пожарные и медики.
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