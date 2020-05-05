В ОАЭ пожар охватил почти весь небоскреб

Источник: Корреспондент.net

В Шардже, ОАЭ, загорелся небоскреб. Об этом сообщает Khaleej Times во вторник, 5 мая.

Кадры с места происшествия свидетельствуют, что горят почти все этажи небоскреба.

По предварительным данным, пожар мог начаться в одном из ресторанов. Теперь на месте ЧП работают пожарные и медики.