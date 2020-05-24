24.05.2020
В областной больнице Харькова вспышка COVID
Источник: Корреспондент.net
В Харьковской областной инфекционной больнице обнаружили 20 случаев заражения коронавирусом среди медработников, об этом пишет KharkivToday со ссылкой на ОГА.
Сейчас на коронавирус болеют пятеро врачей заведения, в частности главный врач, начальник медицинской части и анестезиологи, два из которых прибыли в больницу в качестве усиления.
Кроме того, заболели 15 медсестер разных уровней.
"Сейчас работают 5 анестезиологов. Нагрузка высокая, но все необходимые реанимационные действия выполняются", - заверили в Харьковской ОГА.
Перед этим коронавирус обнаружили у главного врача Харьковской областной инфекционной больницы Павла Наратова.
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