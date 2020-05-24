В областной больнице Харькова вспышка COVID

Источник: Корреспондент.net

В Харьковской областной инфекционной больнице обнаружили 20 случаев заражения коронавирусом среди медработников, об этом пишет KharkivToday со ссылкой на ОГА.

Сейчас на коронавирус болеют пятеро врачей заведения, в частности главный врач, начальник медицинской части и анестезиологи, два из которых прибыли в больницу в качестве усиления.

Кроме того, заболели 15 медсестер разных уровней.

"Сейчас работают 5 анестезиологов. Нагрузка высокая, но все необходимые реанимационные действия выполняются", - заверили в Харьковской ОГА.

Перед этим коронавирус обнаружили у главного врача Харьковской областной инфекционной больницы Павла Наратова.