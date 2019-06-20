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20.06.2019

В ОБСЕ потрясены убийством журналиста в Черкассах

Источник: Корреспондент.net

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призывает украинские власти привлечь к ответственности лиц, виновных в убийстве черкасского журналиста Вадима Комарова. Об этом говорится в заявлении Дезира, обнародованном на сайте ОБСЕ.

"Я глубоко потрясен смертью Вадима Комарова, на которого в прошлом месяце грубо напали в Черкассах и который пострадал от серьезных травм головы", - подчеркнул Дезир.

"Я осуждаю это ужасное нападение. Лица, виновные в этом преступлении, должны быть установлены и предстать перед судом. Я повторяю свой призыв к украинской власти оперативно завершить расследование", - подчеркнул представитель ОБСЕ.

Также он выразил сожаление, что после нападения, совершенного в начале мая, правоохранительные органы до сих пор не установили виновных и не сообщили о каком-либо прогрессе в расследовании.

"Насилие и нападения на журналистов неприемлемы и должны прекратиться. Безнаказанность станет победой для тех людей, которые хотели заставить замолчать Комарова и запугать СМИ. Все страны-участницы ОБСЕ должны принять эффективные и решительные меры, чтобы прекратить безнаказанность таких преступлений", - подчеркнул Дезир.

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