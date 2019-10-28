В обсерватории ГСЧС обнаружен повышенный уровень радиации

Источник: Корреспондент.net

В Киеве во время проверки замеров радиационного фона обнаружили повышенный уровень радиационного излучения в здании геофизической обсерватории Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС). Об этом сообщает пресс-центр государственной службы.

Сообщается, что выявлен повышенный уровень радиационного излучения в здании физико-химической лаборатории центральной геофизической обсерватории ГСЧС Украины, которая расположена по адресу проспект Науки, 39.

"28 октября 2019 года в 13:20 в ходе проведения радиационной разведки подтверждено наличие превышения уровня радиационного излучения внутри отдельного помещения здания лаборатории. Превышение уровня радиационного излучения снаружи здания нет. Угрозы персоналу объекта и окружающей среде нет", - говорится в сообщении.

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