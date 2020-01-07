В общежитии Одессы взорвали гранату

Источник: Корреспондент.net

Во время застолья в одном из общежитий Одессы мужчина взорвал в помещении гранату, и закрыл снаружи дверь. Об этом во вторник, 7 января, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что в ходе бытового конфликта пострадали три других участника застолья.

Предварительно установлено, что трое жителей общежития употребляли алкогольные напитки на кухне. Впоследствии к мужчинам напросился еще один сосед, с которым у тех время от времени возникали бытовые ссоры.

"Во время хмельного застолья между мужчинами снова возник конфликт и незваный гость покинул компанию, но не надолго. Через несколько минут 38-летний мужчина вернулся с гранатой в руках. Бросив взрывчатку в кухню, злоумышленник закрыл за собой дверь и ск

рылся", - говорится в сообщении.

На данный момент правоохранители его разыскивают. Троих пострадавших госпитализировали с осколочными ранениями.