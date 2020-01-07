В общежитии Одессы взорвали гранату
Источник: Корреспондент.net
Во время застолья в одном из общежитий Одессы мужчина взорвал в помещении гранату, и закрыл снаружи дверь. Об этом во вторник, 7 января, сообщает пресс-служба полиции области.
Отмечается, что в ходе бытового конфликта пострадали три других участника застолья.
Предварительно установлено, что трое жителей общежития употребляли алкогольные напитки на кухне. Впоследствии к мужчинам напросился еще один сосед, с которым у тех время от времени возникали бытовые ссоры.
"Во время хмельного застолья между мужчинами снова возник конфликт и незваный гость покинул компанию, но не надолго. Через несколько минут 38-летний мужчина вернулся с гранатой в руках. Бросив взрывчатку в кухню, злоумышленник закрыл за собой дверь и ск
рылся", - говорится в сообщении.
На данный момент правоохранители его разыскивают. Троих пострадавших госпитализировали с осколочными ранениями.