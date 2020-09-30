В Одессе аварийно сел военный самолет США

Источник: Корреспондент.net

Военно-транспортный самолет ВВС США C-130 Hercules в среду, 30 сентября, совершил аварийную посадку в одесском аэропорту. По данным Думской, у него отказал один из двигателей.

Отмечается, что борт вылетел в Одессу с американской базы Рамштайн, расположенной в Германии. В полете у него отказал один из четырех двигателей. Сейчас экипаж занимается устранением проблемы.

К слову, что этот самолет принимал участие в торжествах по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии. Инсценировка вторжения, состоявшаяся 6 июля 2019 года, собрала всех глав государств антигитлеровской коалиции, кроме Путина.

Тогда на машину нанесли так называемые "полосы вторжения" — белые широкие линии на хвосте фюзеляжа и бортовой знак одного из Дугласов C-47, который выбрасывал парашютистов на французскую землю.