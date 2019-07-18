18.07.2019
В Одессе из автомобиля Tesla украли полмиллиона
Источник: Корреспондент.net
В Одессе неизвестный похитил 570 тысяч гривен из автомобиля Tesla.
Злоумышленник разбил у припаркованного автомобиля заднее боковое стекло, из которого похитил две сумки и скрылся с места преступления на автомобиле Volkswagen серого цвета. В сумках находились деньги - 570 тысяч гривен, ноутбук Apple и документы.
В полиции подтвердили, что данный факт действительно имел место, но подробности пока не сообщают.
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