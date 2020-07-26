В Одессе из танкера вытекли нефтепродукты

По словам Малеванного, очередная попытка поднять затонувший танкер на киль провалилась, зато произошел новый излив нефтепродуктов, повлекший загрязнение около 100 квадратных метров поверхности воды.

"По состоянию на вчера - 25 июля - было установлено превышение нормативов предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в 4,8 раза", - заявил он.

Кроме того, сегодня в Одесской ОГА приняли решение отказать владельцу судна в продолжении попыток подъема танкера и приобщить к операции мощности Администрации морских портов Украины и ГСЧС.