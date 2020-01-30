В Одессе ликвидировали канал торговли людьми

Источник: Корреспондент.net

Госпогранслужба разоблачила и ликвидировала канал торговли людьми, который функционировал в международном аэропорту Одесса. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Сообщается, что организатором канала незаконной торговли людьми оказалась гражданка Украины. Ее задержали, когда она пыталась отправить украинку на Кипр с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации.

"Использовав трудное материальное положение жертвы, организатор предложила ей ежемесячное денежное вознаграждение в размере 1500 - 3000 долларов США и взяла на себя обязательства по оформлению необходимых документов и перекрытия финансовых затрат", - сообщили пограничники.

Отмечается, что жертва торговли людьми в добровольном порядке отказались от поездки. В отношении организатора торговли людьми открыто уголовное дело по статье "торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека". Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в размере 600 тысяч гривен.