В Одессе мужчина "заказал" своего начальника

Источник: Корреспондент.net

Сотрудник фирмы намеревался организовать разбойное нападение на своего роботодателя с целью ограбления и был разоблечен правоохранителями. Об этом в понедельник, 4 ноября, сообщает пресс-служба полиции области.

"Будучи хорошо осведомленным о намерениях своего шефа провести оптовую закупку товара, наличие у него средств для этого, зная время и маршрут его передвижения злоумышленник составил соответствующий план нападения и начал поиски исполнителя замысла", - говорится в сообщении.

Получив данную информацию, оперативники решили действовать на опережение и таким образом спасти жертву запланированного нападения и задержать организатора.

Для этого полицейские провели имитацию преступления с использованием огнестрельного оружия и завладением сумки с деньгами предпринимателя. Как было договорено, "исполнитель" встретился с организатором нападения и получил половину от "добычи".

Сразу после передачи части денег, заказчика преступления задержали. Во время обыска у организатора было изъято только что полученные им деньги и пакетик с порошкообразным веществом. Злоумышленнику объявили подозрение по статье о разбое. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.