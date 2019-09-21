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21.09.2019

В Одессе не смог приземлиться самолет из Польши

Источник: Корреспондент.net

Самолет польской авиакомпании LOT 20 сентября не смог совершить посадку в аэропорту Одессы, сообщает Думская.

Как сообщается, рейс из Варшавы должен был прибыть по расписанию в 14:05. Подлетев к Одессе около 14:20, самолет ушел в зону ожидания и кружил там 40 минут на высоте 1200 метров. Примерно в 15:00 польские пилоты стали набирать высоту и направили самолет в аэропорт Борисполь, где в 15:40 совершили посадку.

Предполагается, что виной тому изменения, введенные с 19 сентября в связи со строительством новой рулежной дорожки РД-А5. В связи с ее возведением влетная полоса укорочена на 350 метров, а для взлета и посадки самолетов остался только курс 160. В связи с направлением и силой ветра польские пилоты не стали рисковать и решили уйти на запасной аэродром в Борисполь.

"Сегодня произошел первый случай, когда пилоты не смогли приземлиться в Одессе из-за ремонтных работ. К сожалению, мы предупреждали авиакомпании об этом, но пассажиры, конечно, не виноваты", - прокомментировал ситуацию один из работников аэропорта.

Вечерний рейс из Варшавы польского перевозчика также отменили. Скорее всего, по той же причине - направление ветра не соответствует посадочному курсу.

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