В Одессе спасатели ликвидировали пожар

Источник: Корреспондент.net

В Одессе спасатели потушили пожар в трехэтажном доме на улице Бунина. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в воскресенье, 12 июля.

Отмечается, что в 14:33 огнеборцы смогли устранить пламя на площади в 700 квадратных метров.

Сейчас ведется разборка и проливка конструкций, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

К тушению огня привлекли 60 человек и 18 единиц техники. В ГСЧС отметили, во время тушения пожарным удалось спасти кролика.