В Одессе закрыли школы и хотят отменить Юморину

Источник: Корреспондент.net

Городская власть Одессы закрыла на карантин все школы города и намерена переформатировать фестиваль юмора и сатиры Юморина, который ежегодно проводится 1 апреля. Такие меры были приняты из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19, сообщает в среду, 11 марта, пресс-служба горсовета.

При этом педагоги будут постоянно публиковать видеоуроки по основным предметам для всех параллелей со 2 по 11 классы.

Детские сады также переходят на особый режим работы: родителям рекомендовано по возможности ограничить посещение детьми детских дошкольных учреждений.

"Также Комиссией рекомендовано отменить проведение всех массовых мероприятий, число участников которых превышает 200 человек. В связи с этим рассматривается вопрос о проведении Юморины в другом формате", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения предварительно вводятся на три недели с возможным уточнением сроков, исходя из анализа уровня заболеваемости в Одессе.