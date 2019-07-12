В Одессе завершились учения Sea Breeze

Источник: Корреспондент.net

В Одессе завершились международные учения Sea Breeze-2019. Церемония закрытия состоялась в пятницу, 12 июля, в одесском Доме офицеров, сообщает УНИАН.

Как отметил руководитель учений с украинской стороны контр-адмирал Алексей Неижпапа, все запланированные в рамках учений задачи выполнены в полном объеме. В ходе учений было задействовано 24 корабля, 13 самолетов, 10 вертолетов и пр.

Он сообщил, что многонациональные силы достигли полного взаимопонимания, корабли прошли свыше 2 тыс. миль, пехотинцы осуществили более 300 прыжков с парашютами, водолазы и летчики отработали по 300 часов, соответственно – под водой и в воздухе.

"Это фантастические результаты", - подчеркнул Неижпапа, добавив, что только одна страна была "в стороне" – Россия, корабли которой пытались провоцировать многонациональные силы.

"Наша сторона – сторона цивилизованного мира, а их страна – стремится уничтожить и нивелировать морское право…", - сказал Неижпапа.

Как отметил командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко, участники учений вышли на новый уровень слаженности и взаимопонимания при проведении боевых операций на море, под водой, в воздухе и на суше.

Адмирал также выразил благодарность странам-участницам Sea Breeze за поддержку семей военнопленных украинских моряков.

"Украина, США и все остальные участники вновь показали всем свои устремления и возможности выполнять взятые на себя обязательства по обеспечению стабильности в кризисном регионе. Мы ответили на все провокации гибридной войны и попытки демонстрации силы со стороны РФ во время учений", - заявил Воронченко.

Он также выразил надежду на то, что совместные учения станут своего рода напоминаем России о необходимости придерживаться требований международного морского права. В ходе церемонии украинские и американские военные музыканты (квартет и квинтет) исполнили различные музыкальные произведения – джаз, классику и пр.

Как сообщалось, военно-морские учения Си Бриз-2019 проходят с 1 по 12 июля. В этом году в учениях принимают участие более 3 тысяч военнослужащих из 19 стран. Военные отработают выполнение задач по стандартам НАТО – на земле, на воде, под водой и в воздухе. Учения пройдут в Одесской, Херсонской и Николаевской областях.

Также стало известно, что российские военные следят за кораблями НАТО в Черном море. Для этого они используют противолодочный корабль Касимов и сторожевик Пытливый.