В Одесской области нашли тело пропавшей девочки

Источник: Корреспондент.net

Тело пропавшей 11-летней Даши Лукьяненко нашли в среду, 19 июня в селе Ивановка Одесской области. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

"Только что при обследовании территории в селе Ивановке полицейские провели неотложный обыск в одном из домовладений поселка. В результе обыска полицейские обнаружили вероятное тело пропавшей Дарьи Лукьяненко", – сказано в сообщении.

Отмечается, что сотрудники полиции пытаются достать тело ребенка с выгребной ямы. После чего оно будет направлено на судмедэкспертизу, а также проведено опознание родственниками.