В Одессу прибыла первая партия нефти из США

Источник: Корреспондент.net

Первая в истории Украины партия нефти из США разгружается в Одесском порту. Об этом сообщила пресс-служба порта.

"К причалу №2Н нефтегавани Одесского порта был поставлен танкер Wisdom Venture, который доставил из США 75 тысяч тонн нефти", - сообщила пресс-служба.

По ее информации, откатка груза в береговые резервуары может занять около 36 часов.

"Обозреватели специализированных СМИ обращают внимание на тот факт, что визит танкера Wisdom Venture в Одессу знаменует собой первую в истории Украины поставку нефти непосредственно из США. Сырье планируется отправить на Кременчугский НПЗ по нефтепроводу Одесса - Кременчуг. Вслед за первой закупкой должны последовать еще несколько. Следующий танкер с нефтью сорта Bakken может прибыть в Одессу уже в августе", - добавили в пресс-службе.