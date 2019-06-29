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29.06.2019

В Одессу зашел новейший катамаран ВМС США

Источник: Корреспондент.net

Американский быстроходный транспортно-десантный катамаран USNS Yuma за ночь пересек Черное море и утром зашел в порт Одессы. Примерно в 11:00 катамаран ошвартовался у причала 1к, сообщает Думская в субботу, 29 июня.

"Yuma доставил в Украину подразделение (скорее всего, батальон) американских морских пехотинцев, которые примут участие в международных военно-морских учениях Sea Breeze-2019", – говорится в сообщении.

Отмечается, что вскоре в порт Одессы зайдет еще один корабль ВМС США – ракетный эсминец USS Carney DDG 64, который накануне прошел Черноморские проливы.

USNS Yuma – восьмой по счету экспедиционный быстроходный корабль класса Spearhead. Спущен на воду в 2016 году, в эксплуатации с конца апреля 2017 года. Длина 103 метра, ширина 28,5 метров.

Четыре дизельных двигателя суммарной мощностью 86 тысяч лошадиных сил разгоняют корабль до 43 узлов (80 км/ч). Полное водоизмещение 2400 тонн. Может взять на борт больше 300 морпехов и около 550 тонн различного снаряжения, в том числе боевую технику и танки. Осадка около четырех метров, что позволяет действовать на мелководье. Есть вертолетная площадка.

"Катамаран выглядит очень необычно для нашего глаза. Он сделан из легкого алюминиевого сплава и специально не окрашивается", – пишет издание.

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