В Офисе президента провели обыск

Источник: Корреспондент.net

Национальное антикоррупционное бюро провело обыск в Офисе Президента по делу о мошенничестве начальника департамента обеспечения доступа к публичной информации Светланы Кондзели.

По его словам, разрешение на обыск дал Высший антикоррупционный суд. Целью обыска было изъятие документов, которые дал человек, от которого вымогали деньги для назначения на должность.

Сытник отметил, что НАБУ располагает информацией и о других фактах трудоустройства лиц.