В Офисе президента рассказали о подписанных договорах с Беларусью

Источник: Корреспондент.net

В рамках Второго форума регионов Украины и Беларуси в присутствии президентов Владимира Зеленского и Александра Лукашенко был подписан ряд двусторонних документов, сообщает пресс-служба Офиса президента в пятницу, 4 октября.

В частности, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей подписали Межведомственный план консультаций.

Также первый заместитель министра образования и науки Украины Юрий Полюхович и председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин подписали Исполнительную программу научно-технического и инновационного сотрудничества.

Программа разработана в исполнение Договора между Правительством Украины и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в сфере науки и технологий от 17 декабря 1992 года и решений Межправительственной украинско-белорусской комиссии по сотрудничеству в области науки и технологий. Внедрение документа будет способствовать дальнейшему развитию украинско-белорусского научно-технического и инновационного сотрудничества.

Кроме того, подписан ряд соглашений о сотрудничестве между отдельными регионами Украины и Беларуси. В частности, утвержден документ о сотрудничестве между Житомирской областной государственной администрацией и Гомельским облисполкомом Беларуси, между Днепропетровской ОГА и Могилевским облисполкомом Беларуси, между Харьковской ОГА и Могилевским облисполкомом Беларуси.

Также подписаны документы между Волынской ОГА и Гродненским облисполкомом Беларуси, между Волынской ОГА и Брестским облисполкомом Беларуси, между Закарпатской ОГА и Брестским облисполкомом Беларуси, между Николаевской ОГА и Минским облисполкомом Беларуси, между Одесской ОГА и Витебским облисполкомом Беларуси, между Винницкой ОГА и Витебским облисполкомом Беларуси, между Черкасской ОГА и Витебским облисполкомом Беларуси.