В ООН представили план по прекращению конфликта в Ливии

Источник: Корреспондент.net

Конфликтующие стороны в Ливии должны достигнуть прекращения огня к 10 августу, а затем начать переговоры. Об этом сказал спецпредставитель генерального секретаря ООН в Ливии Гасан Саламе в ходе выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

По словам Саламе, что уже 1100 человек стали жертвами обострившегося конфликта в Ливии. Более 100 тысяч человек находятся непосредственно в зоне боевых действий. В своем выступлении он изложил трехэтапный план по прекращению кровопролития и дальнейшего урегулирования.

"Во-первых, я призываю к деэскалации к празднику Курбан-байрам (араб. Ид аль-Адха), который в этом году выпадает на 10 августа, - сказал он. - Режим прекращения огня должен сопровождаться мерами по построению доверия между сторонами конфликта, обменом военнопленными и останками погибших".

"Во-вторых, после достижения прекращения огня я запрашиваю проведение конференции высокого уровня между странами, вовлеченными в конфликт", - продолжил Саламе.

По его словам, целью конференции станет полное прекращение враждебных действий и достижение полного соблюдения оружейного эмбарго.

"За международной встречей должна последовать межливийская конференция с участием влиятельных лиц со всей страны. Совместными усилиями они могут выработать всеобъемлющие элементы по дальнейшему развитию страны", - указал спецпредставитель.

Он напомнил, что страна уже стояла на пороге Национальной конференции, которая должна была состояться 14-16 апреля, однако была отменена из-за эскалации конфликта.