В ООН предупредили о последствиях пандемии

Источник: Корреспондент.net

Распространение коронавируса в бедных странах может повторно ударить по США и Европе, если те не окажут помощь странам с развивающейся экономикой. Об этом заявил замгенсекретаря ООН Марк Лоукок, передает Голос Америки в четверг, 7 мая.

"Никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности. Нам нужны чрезвычайные меры", - сказал Лоукок.

Лоукок заверил, что мир еще может избежать ситуации, когда годовалая проблема может превратиться в десятилетнюю проблему со всеми прогнозируемыми последствиями: "нестабильностью, миграцией, созданием условий для террористов".

По прогнозам пандемия достигнет своего пика в бедных странах через три месяца или полгода. Именно тогда им понадобятся значительные объемы помощи.

"Если не действовать сейчас, должны быть готовы к усилению конфликтов, голода и смертности", - подчеркнул замгенсекретаря ООН.

Отметим, что в четверг ООН повысил запрос на помощь для преодоления пандемии в 50 бедных странах Африки и Латинской Америки с $2 млрд до $6,7 млрд. С момента первоначального запроса, выданного в конце марта, ООН удалось собрать $1 млрд на преодоление эпидемии в 37 развивающихся странах.