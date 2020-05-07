Найти

07.05.2020

В ООН предупредили о последствиях пандемии

Источник: Корреспондент.net

Распространение коронавируса в бедных странах может повторно ударить по США и Европе, если те не окажут помощь странам с развивающейся экономикой. Об этом заявил замгенсекретаря ООН Марк Лоукок, передает Голос Америки в четверг, 7 мая.

"Никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности. Нам нужны чрезвычайные меры", - сказал Лоукок.

Лоукок заверил, что мир еще может избежать ситуации, когда годовалая проблема может превратиться в десятилетнюю проблему со всеми прогнозируемыми последствиями: "нестабильностью, миграцией, созданием условий для террористов".

По прогнозам пандемия достигнет своего пика в бедных странах через три месяца или полгода. Именно тогда им понадобятся значительные объемы помощи.

"Если не действовать сейчас, должны быть готовы к усилению конфликтов, голода и смертности", - подчеркнул замгенсекретаря ООН.

Отметим, что в четверг ООН повысил запрос на помощь для преодоления пандемии в 50 бедных странах Африки и Латинской Америки с $2 млрд до $6,7 млрд. С момента первоначального запроса, выданного в конце марта, ООН удалось собрать $1 млрд на преодоление эпидемии в 37 развивающихся странах.

Новости раздела
Мир
07.05.2020
Перенос, но по почте. Скандал с выборами в Польше
Президентские выборы в Польше, намеченные на воскресенье, 10 мая, переносятся на более поздний срок, но провести их все равно хотят по почте.
Мир
07.05.2020
В ООН предупредили о последствиях пандемии
Еще осталась возможность избежать растягивания проблемы на десятилетие, заверили в организации.
Мир
06.05.2020
Трамп сравнил вспышку COVID с атакой на Перл-Харбор и терактами в 2001 году
Американский лидер назвал пандемию коронавируса самым ужасным нападением за всю историю страны.
Мир
06.05.2020
Цена на российскую нефть догнала американскую
Российская нефть несколько дней подряд торгуется с премией к эталонной нефти Brent. Хотя с ноября котировалась со скидкой.
Мир
06.05.2020
Кулеба и Помпео обсудили нормандский формат
Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Майк Помпео провели телефонный разговор, обсудив переговоры в нормандском формате и развитие партнерства.
Мир
05.05.2020
В ОАЭ пожар охватил почти весь небоскреб
Огонь распространился почти на все 48-этажное здание, расположенное в городе Шарджа. Информации о пострадавших пока нет.
Мир
04.05.2020
Число жертв COVID-19 превысило 250 тысяч человек
В мире уже более 3,6 миллиона выявленных случаев инфицирования, из них летально закончились 250,8 тысяч.
Мир
03.05.2020
В Испании минимум жертв COVID-19 за полтора месяца
Число инфицированных за сутки увеличилось лишь на 838 – это минимальный показатель за последние недели.
Мир
03.05.2020
НАТО готовится ко второй волне Сovid осенью - СМИ
Альянс хочет быть лучше подготовленным к новой вспышке вируса, и иметь возможность оказывать более эффективную поддержку пострадавшим партнерам по НАТО.
Мир
03.05.2020
Аэропорт Вены предлагает пассажирам тесты на Covid
Из австрийской столицы можно вилететь регулярными рейсами в Доху, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Гамбург, Лиссабон, Минск и Софию.
Мир
03.05.2020
Covid-19 распространился из лаборатории - Помпео
Американские власти имеют серьезные доказательства того, что вспышка коронавируса началась именно из лаборатории в китайском Ухане.
Мир
01.05.2020
Германия не освободит СП2 от газовой директивы ЕС
Газопровод Северный Поток-2 не отвечает предпосылкам закона ФРГ об энергетическом хозяйстве, которые позволили бы освободить его от регулирования.
Трамп сравнил вспышку COVID с атакой на Перл-Харбор и терактами в 2001 году | Перенос, но по почте. Скандал с выборами в Польше