В ООН приняли проект новой резолюции по Крыму

Источник: Корреспондент.net

Третий комитет Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) в четверг, 14 ноября, поддержал проект обновленной резолюции по Крыму, в котором относительно полуострова впервые применено определение "агрессия", сообщает Укринформ.

"За" проголосовали 67, против 23, воздержались 82 участника.

Инициатором резолюции выступила Украина, еще около 40 стран являются ее соавторами. Это уже четвертый документ ООН относительно нарушения прав человека в Крыму. Кроме частей, которые повторяют предыдущие тексты, проект резолюции содержит ряд новых положений. Позицию Украины в комитете представил заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

В частности, для оценки ситуации в Крыму впервые предлагается применять термин "агрессия" - согласно резолюции от 1974 года "Определение агрессии". В этом документе, в частности, определено, что агрессией является применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства. При этом ни одно приобретение территории или особая выгода, полученная в результате агрессии, не являются и не могут быть признаны законными.

В проекте обновленной резолюции, как и в предыдущих документах, указано, "что захват Крыма силой является незаконным и нарушающим международное право" и "что эти территории должны быть немедленно возвращены".

Документ предусматривает, что генеральный секретарь ООН подготовит на следующую, 75 сессию Генассамблеи ООН доклад относительно ее выполнения.

Кроме осуждения пыток со стороны российских властей к политическим заключенным, применяемых с целью получения фальшивых признаний, в документе констатируется: "Оккупация продолжает влиять на реализацию социальных и экономических прав жителей, в том числе детей, пожилых людей и инвалидов".

Как и в предыдущих резолюциях, нынешний проект осуждает факты насилия в отношении жителей Крыма. В то же время в нем есть новые положения, в частности о том, что нынешняя "политика и практика Российской Федерации составляют постоянную угрозу и делают невозможным проживание в Крыму и заставляют население выезжать с полуострова".

В документе содержится напоминание, что индивидуальные или массовые насильственные перемещения, а также депортация из оккупированных территорий на территорию оккупационного государства или в любую другую страну запрещены международным гуманитарным законодательством.

"...Российская Федерация проводит политику и практику, направленную на изменение демографической структуры в Крыму", - говорится в документе.

При этом уточняется, что "оккупационная власть не может депортировать или перемещать собственное гражданское население на оккупированную территорию".

В проекте решительно осуждаются массовое задержание правозащитников под предлогом борьбы с терроризмом и другие формы репрессий в отношении них, в том числе в отношении активистов гражданской инициативы Крымская солидарность, которая документирует нарушения на полуострове и предоставляет гуманитарную помощь семьям жертв политически мотивированных преследований.

Резолюция положительно оценивает освобождение Россией и Украиной удерживаемых лиц 7 сентября 2019 года и "призывает Российскую Федерацию освободить всех украинских граждан, которые незаконно удерживаются и обеспечить безопасное возвращение их в Украину".

В документе осуждаются все старания России легализовать ее попытки аннексировать Крым, в том числе автоматическое навязывание российского гражданства, проведение незаконных избирательных кампаний и изменение демографической структуры населения.

Среди требований к России добавилось новое: воздерживаться от ареста или уголовного преследования жителей Крыма за непреступные действия или мнения, высказанные в том числе в комментариях или постах в социальных сетях к оккупации, и освободить всех жителей Крыма, которые были арестованы или заключенные за такие действия.

В проекте резолюции также предусмотрено требование к России сотрудничать со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, которая должна иметь безопасный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь.

В документе содержится призыв к странам-членам продолжать адвокацию Украины на двусторонних и многосторонних форумах ради соблюдения прав человека, в том числе путем осуждения нарушений и злоупотреблений в Крыму.

По процедуре текст резолюции, одобренный комитетом ГА ООН, должен быть вынесен на рассмотрение Генеральной Ассамблеи в декабре.

Ранее Генассамблея ООН приняла три резолюции относительно нарушения прав человека в Крыму - в 2016, 2017 и 2018 годах, однако Россия проигнорировала их выполнение.