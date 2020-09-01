В ООН заявили о 450 случаях пыток в Беларуси

Источник: Корреспондент.net

Верховному комиссару ООН по правам человека стало известно о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми, задержанными в ходе протестов в Беларуси. Об этом во вторник, 1 сентября, заявили в управлении комиссара ООН.

Отмечается, что родственники минимум шести человек не знают о местонахождении и состоянии здоровья своих близких.

Также в агентстве ООН утверждают, что располагает информацией об эпизодах насилия в отношении детей и женщин, включая сексуальное насилие.

"Мы крайне встревожены сотнями заявлений о пытках и других видах жестокого обращения в следственных изоляторах", - заявили в ведомстве.

В Управление верховного комиссара ООН по правам человека потребовали от белорусской власти не только провести полное расследование, но и привлечь к ответственности виновных и компенсировать нанесенный ущерб пострадавшим и их семьям.