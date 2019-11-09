В ООС назвали условия для отмены разведения сил

Источник: Корреспондент.net

В случае, если противник на Донбассе будет нарушать взятые на себя обязательства, ВСУ в короткие сроки вернутся на позиции, с которых ушли. Об этом на брифинге в субботу, 9 ноября, заявил заместитель командующего операции Объединенных сил, генерал-майор Богдан Бондарь.

Среди условий возможного возвращения на позиции он назвал активные обстрелы и наступление противника.

"Когда мы увидим, что будут активные обстрелы, когда мы увидим, что будут сосредоточиваться на этом участке войска противника, когда мы увидим и будут предоставлены данные разведки, что есть угроза какого-то захвата этого участка, тогда соответственно командир подразделения, находящегося на этом участке по согласованию командира бригады, занимает полосу обороны, принимают решения, и занимают снова оборону по определенным рубежам и позициям", - заявил он.

По словам Бондаря, на разведение сил и средств в районе Петровского и Богдановки выделено трое суток, затем начнется разминирование, которое будет продолжаться 25 суток.

"Если нет возможности разминировать, отмечается все это на местности, с пометками "мины", для того, чтобы на эти участки никто не мог попасть из гражданских, военных, чтобы не допустить подрыва. Также будут убираться фортификационные сооружения, которые будут мешать проезду патрулей СММ ОБСЕ", - сказал Бондарь.

По его словам, наблюдатели будут осуществлять мониторинг между контролируемым и неконтролируемым участками в районе разведения.