В ОП анонсировали новую Нормандскую встречу

Источник: Корреспондент.net

Глава Офиса президента Украины Ермак Андрей Ермак заявил, что следующая встреча советников нормандской четверки состоится в течение нескольких недель. Об этом он сказал в ходе брифинга в субботу, 12 сентября.

По его словам, с понедельника советники лидеров стран Нормандского формата (Украина, Германия, Франция, Россия) начнут подготовку, и их встреча пройдет в течение нескольких недель.

"Уже с понедельника команды советников начнут работать между собой, готовиться, и следующая встреча будет продолжена, я считаю, в течение нескольких недель", - сказал Ермак.