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18.05.2020

В ОП исключили отставку Ермака

Источник: Корреспондент.net

В Офисе президента не готовится отставка главы ОП Андрея Ермака. Такие слухи запускаются определенными группами для раскачки политического рынка. Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, передает в понедельник, 18 мая, РБК-Украина.

"Никаких планов отставки Ермака нет. Я прекрасно понимаю причины таких разговоров. Слабый глава ОП - мечта для различных групп влияния. Ермак же придерживается исключительно жесткого стиля управления и этим многим неудобен. Но сама суть его должности - это быть операционистом президента, человеком, который "расшивает" его слова вниз по исполнительным вертикалям", - сказал он.

По словам Подоляка, слухи о возможной отставке главы ОП традиционно запускаются различными группами, которые не могут реализовать свои "хотелки" и которые столь незамысловато пытаются раскачать политический рынок.

"Сейчас Ермак занимается созданием, фактически "с нуля" действенного и эффективного президентского аппарата. Чтобы он не выглядел как это было еще полгода назад. Есть решение? Кто и как исполнил? Этим, разумеется, многие недовольны. Но, важно понимать, что со всеми людьми, которые сейчас работают в аппарате президента, у главы Офиса отношения ровные и рабочие. Нет никаких конфликтов. Более того, ныне в Офисе практикуется логичное вертикальное подчинение, а не какие-то подковерные течения", - подчеркнул Подоляк.

Он добавил также, что, в частности, с первым замглавы ОП Сергеем Трофимовым у Ермака точно ровные и рабочие отношения. "Никаких трений, о которых часто говорят, особенно на каких-то анонимных каналах, нет. Более того, даже если возникнут какие-то нюансы, то есть справедливый арбитр - президент", - сказал советник главы ОП.

"Досужие же разговоры о том, что якобы первый зам нанял какую-то команду для своего медиа-продвижения, даже не хочу комментировать. Разумеется, мы прекрасно все знаем и видим. Но это его дело, и вмешиваться в частные вопросы никто не собирается", - отметил Подоляк.

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