В ОП отреагировали на решение КСУ по декларациям

Источник: Корреспондент.net

В Офисе президента заявили, что глава государства обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить ответственность за нарушения в электронном декларировании доходов чиновников. Об этом во вторник, 27 октября, заявили в Офисе Президента, комментируя решение Конституционного Суда о признании неконституционной уголовную ответственность за недостоверную информацию в декларациях доходов.

"Президент обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил. Украинские чиновники и депутаты продолжат декларировать свое имущество и доходы, а антикоррупционные органы будут иметь необходимые полномочия для их проверки и привлечения нарушителей к ответственности. Закон в Украине - один для всех. Даже для тех политических сил и деятелей, которым хочется подорвать систему электронного декларирования", - заявили в Офисе Президента.

У Зеленского отметили, что полный текст решения Конституционного Суда пока не обнародован, однако, но "общество уже услышало немало спекулятивных политических заявлений, которые существенно искажают позицию государства и президента".

Там также подчеркнули, что хотя решение КСУ окончательное и не подлежат обжалованию, нет ни единого шанса остановить движение страны к максимальной прозрачности и добропорядочности в политике.