В ОП планируют узаконить формулу Штайнмайера

Источник: Корреспондент.net

Формула Штайнмайера, регулирующая порядок проведения выборов на Донбассе, ляжет в основу законопроекта. Ермак сообщил, что провел встречу в офисе президента с активистами, чтобы обсудить формулу Штайнмайера и ее роль в урегулировании ситуации на Донбассе.

"Процесс имплементации формулы имеет несколько этапов, это не разовое решение. Формула - это не закон. Это база, которая ляжет в основу законопроекта, за который будут голосовать и который будет вынесен на публичное обсуждение. Но это будет потом, а пока необходимо прекратить огонь. Над этим и работаем", - отметил он.