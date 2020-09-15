В ОП прокомментировали скандал с нардепом Юрченко

Источник: Корреспондент.net

В Офисе президента заявили, что поддерживают выход народного депутата Александра Юрченко из фракции Слуга народа после скандала со взяткой. Соответствующую информацию во вторник, 15 сентября, обнародовала пресс-служба Офиса.

"Как часть команды президента Украины Владимира Зеленского считаем такое решение уместным и надеемся, что господин Юрченко будет в полной мере сотрудничать с представителями Национального антикоррупционного бюро Украины и Офиса Генерального прокурора, чтобы установить все объективные обстоятельства", - говорится в сообщении.