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04.07.2020

В ОП рассказали о результате переговоров в Берлине

Источник: Корреспондент.net

Переговоры политических советников лидеров государств-участников Нормандского формата в Берлине на шаг приблизили проведение саммита. Об этом в субботу, 4 июля, заявили в Офисе президента по итогам встречи.

В ОП сообщили, что переговоры в Берлине продолжались 11 часов. В них с украинской стороны принимали участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак и вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Отмечается, что Украина, Франция и Германия продемонстрировали готовность приложить максимум усилий для выполнения договоренностей Нормандской четверки, достигнутых в Париже, и приблизить проведения саммита в Берлине, в то же время Россия взяла паузу.

"Договоренности Парижского саммита лидеров государств – участников Нормандского формата должны быть выполнены. Украина, а также ее партнеры по Нормандскому формату, Франция и Германия продемонстрировали готовность приложить для этого максимум усилий", - подчеркнула украинская делегация.

При этом отмечается, что российская сторона взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии.

Участники встречи подробно обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых лидерами государств Нормандской четверки по результатам саммита в Париже в декабре 2019 года, и выделили ряд неотложных задач, которые должны быть реализованы в рамках работы во время ближайших заседаний Трехсторонней контактной группы для ускорения переговорного процесса и создания предпосылок для проведения следующего саммита в нормандском формате в Берлине.

Также участники встречи согласились, что нужно приложить максимум усилий для полного выполнения решений Парижского саммита лидеров государств Нормандского формата. В частности, стороны сошлись во мнении о необходимости реальных мер для обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

В ОП добавили, что в ближайшее время сторонами будет согласован порядок дня для работы ТКГ с целью сближения позиций для проведения саммита в Берлине.

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