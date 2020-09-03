В ОЗХО отреагировали на отравление Навального

Источник: Корреспондент.net

В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявили, что готовы оказать помощь любой стране в ситуации с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, который, по версии германских властей, был отравлен ядом Новичок. Об этом в четверг, 3 сентября, заявил генеральный директор организации Фернандо Ариас, передает ТАСС.

Он отметил, что любое отравление индивидуума с использованием вещества нервно-паралитического действия считается использованием химического оружия.

"Такие утверждения вызывают серьезную обеспокоенность. Государства - участники ОЗХО рассматривают использование химического оружия кем бы то ни было и при каких бы то ни было обстоятельствах заслуживающим осуждения и полностью противоречащим правовым нормам, установленным мировым сообществом", - сказал Ариас.

"ОЗХО продолжает следить за ситуацией и готова наладить взаимодействие и помочь любому государству-участнику, которое может запросить помощь", - подчеркнул Ариас. При этом гендиректор ОЗХО не уточнил, в чем именно может заключаться помощь организации.