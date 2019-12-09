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09.12.2019

В Париже по газу не договорились - Витренко

Источник: Корреспондент.net

На саммите нормандской четверки в Париже Украина и Россия договорились продолжать переговоры по газовому вопросу. Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, пишет ТАСС.

"С нашей стороны мы просто изложили позиции сторон, и на уровне хозяйствующих субъектов мы договорились продолжать договариваться", - отметил он.

Витренко добавил, что вопрос о заключении транзитного договора по газу между Украиной и Россией требует дальнейших переговоров сторон в различных форматах.

"Я думаю, продолжатся двусторонние переговоры, с одной стороны, трехсторонний формат с Еврокомиссией, куда мы должны вернуться, и только после этого будет понятно, будет соглашение или не будет соглашения", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах заключения транзитного контракта.

В то же время КоммерсантЪ пишет, что Украина и Россия договорились о дальнейшем транзите газа, но дникакие детали не сообщаются.

В переговорах участвовали президенты двух стран Владимир Путин и Владимир Зеленский. Россию также представляли министр энергетики Александр Новак и глава Газпрома Алексей Миллер. В киевскую делегацию кроме Витренко также вошел министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Тем временем, лидеры нормандского формата продолжают встречу в виде делового ужина. По его итогам запланирована пресс-конференция.

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