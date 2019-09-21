В Париже применили газ против протестующих

Источник: Корреспондент.net

Полиция Парижа применила слезоточивый газ против нескольких сотен людей, следовавших на демонстрацию на Елисейские поля в субботу, 21 сентября, сообщил телеканал BFM.

Несколько сотен человек приблизились к кордону полиции, который перегородил улицу, ведущую на Елисейские поля. Люди стали выкрикивать лозунги, после чего полиция применила слезоточивый газ, а толпа людей развернулась.

Согласно кадрам телеканала CNEWS, спустя какое-то время полиция вновь применила слезоточивый газ на этой улице, из-за чего часть Елисейских полей накрыл густой дым.

По данным СМИ, правоохранители задержали 90 человек в преддверии манифестаций "желтых жилетов". Также стражи порядка досмотрели несколько сотен человек.

Кроме того, как отметила префектура полиции в Twitter, 10 человек были оштрафованы за попытку выйти на демонстрацию на улицу Елисейские поля, любые манифестации на которой в субботу запрещены.

В Париже и Версале сегодня ожидается сразу четыре отдельных акции. Организаторы двух из них призывают участников выйти на Елисейские поля, несмотря на жесткий запрет парижских властей, маршруты остальных предполагаемых маршей публично не объявлены вовсе.

Еще два марша в защиту климата и социальной справедливости запланированы в Париже и Версале. Южные районы французской столицы в середине дня пересечет также колонна манифестантов, выступающих против пенсионной реформы.