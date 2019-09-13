В ПЦУ заявили об отсутствии решения суда о незаконности ликвидации УПЦ КП

Источник: Корреспондент.net

Православная церковь Украины заявляет, что никакого судебного решения, которым признана незаконной ликвидация Религиозной организации Киевская Патриархия УПЦ КП, не существует. Об этом сообщает юридическая служба ПЦУ в своем разъяснении относительно определения суда от 11 сентября.

"12 сентября средства массовой информации и ряд страниц в социальных сетях распространили информацию, что якобы определением Окружного административного суда города Киева от 11.09.2019 года по данному делу признан противоправным приказ Министерства культуры Украины №54 от 30.01.2019 года. Прежде всего, обращаем внимание общества на то, что это определение вынесено в качестве обеспечения иска, а не по результатам рассмотрения дела по существу, то есть носит временный характер. А поэтому никакого судебного решения, которым приказ Министерства культуры Украины №54 от 30.01.2019 года "признан противоправным", а тем более "признана незаконной" ликвидация Религиозной организации Киевская Патриархия УПЦ КП- на сегодняшний день не существует", - говорится в разъяснении.

В ПЦУ отмечают, что решение суда о запрещении ликвидкомиссии Киевской патриархии проводить любые регистрационные действия относительно имущества УПЦ КП по сути является незаконным и будет обжаловано в апелляционном порядке.

Как говорится в разъяснении, религиозная организация Киевская Патриархия УПЦ КП понимая всю "бесперспективность" отмены Постановления Поместного Собора Украинской православной церкви Киевского патриархата от 15 декабря 2018 года, которое было подписано лично Патриархом Филаретом и на основании которого и осуществляется ликвидация Религиозной организации Киевская Патриархия УПЦ КП, "пытается в рамках этого дела обжаловать именно приказ Министерства культуры Украины №54 от 30.01.2019 года".

"Однако отношения к ликвидации Религиозной организации Киевская Патриархия УПЦ КП этот приказ не имеет", - добавили в ПЦУ.